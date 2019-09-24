Каждый третий россиянин - в душе бизнесмен

Открыть свое дело без привязки ко времени мечтает каждый третий россиянин. Такие данные были получены в ходе исследования.

Согласно данным опроса, в ближайшие три года планируют заняться бизнесом 8% россиян, в ближайшие десять лет - 23%.

Примечателен тот факт, что основная часть желающих — школьники, выпускники детских домов, молодежь от 18 до 30 и женщины в декрете, сообщают «Известия».

Правда, их интерес - скорее чисто теоретический, уверены эксперты. Для того, чтобы люди перешли от слов к делу необходима реальная поддержек государства.

На данный момент мерами господдержки смогли воспользоваться лишь 9% российских предпринимателей.

Как стало известно ранее, почти 34 миллиона россиян имеют недостаточную, либо избыточную квалификацию, таким образом попадая в «квалификационную яму».