Каждая шестая семья в России стала хуже питаться за последний год

За последний год российские семьи стали питаться хуже, говорится в исследовании Росстата. Чаще всего о недоедании говорили неполные и многодетные семьи, а также пенсионеры.

Около 16,1% семей рассказали, что ситуация с питанием осложнилась. 71,3% домохозяйств считают, что питание не изменилось.12% заявили, что стали питаться лучше.

4,6% россиян признались, что им не хватает еды. О недоедании в основном говорили в неполных (7,7%), многодетных (7,5%) семьях и состоящих только из пенсионеров (7,1%), пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России треть расходов (34,3%) уходит на питание. Трудность с тем, чтобы купить необходимый минимум товаров, испытывают 72,4% российских семей.

Ранее сообщалось, что «тазик» оливье на семью из четырех человек подорожал на 4,6% и составил 320 рублей.



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