Качество алкоголя можно проверить с помощью зажигалки

Качество крепкого алкоголя можно проверить в домашних условиях с помощью зажигалки - цвет пламени покажет содержание опасного спирта в напитке.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, как можно проверить качество крепкого алкоголя, чтобы избежать опасных подделок. Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку и поджечь зажигалкой. Если во время горения пламя голубым, то значит там содержится этиловый спирт, а если цвет пламени зеленый - это метиловый спирт, пить который категорически нельзя. Чаще всего в России подделывают крепкий и дорогой алкоголь.

При этом Шапкин предостерег от проведения подобных экспериментов в состоянии алкогольного опьянения, так как это может быть опасно, пишет «РИА Новости».

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