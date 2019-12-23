При алкогольном опьянении активированный уголь бесполезен

Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала о том, какой на самом деле эффект оказывает прием активированного угля после обильных возлияний. Сорбенты при отравлении спиртным и особенно суррогатами практически не имеют эффекта.

При алкогольном отравлении необходимо выпить 1,5 литра тёплой воды, в которой смешаны сода, соль и сахар, после чего вызвать рвоту, чтобы очистить желудок. Если предпринятые меры не помогли, необходимо обратиться к врачам, пишет «Лента.Ру».

В преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч врачи дали советы как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья. Первое - пить алкоголь следует на сытый желудок. Второе - не смешивать разные виды напитков.

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