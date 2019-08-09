Журналистке Reuters пришла повестка в военкомат

После задержания на несогласованном митинге 27 июля журналистка Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат.

Фотографию документа девушка опубликовала в своем Facebook. На снимке видно, что он адресован «Цветкову Марию Владимировичу», который обязан явиться в военный комиссариат Кунцевского района «для уточнения документов воинского учета».

«Официальное лицо, мне о ней сообщившее, ржало в голос. Дело в том, что я, хотя журналист и в тот момент работала, была задержана перед акцией у мэрии 27 июля, а после 27 июля и 3 августа, по госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам — от налоговой до судебных приставов, пугая их официальными запросами, чтоб больше на митинги не ходили. Так, во всяком случае, сказало это официальное лицо», — пишет Мария.

2 августа следователи заявили, что в ходе акции были задержаны 134 уклониста от армии.

Накануне митинга Управление МВД по Москве официально предупреждало, что акция на Тверской не согласована и стоит «воздержаться от участия в ней». В итоге на протестной акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля было задержано 1373 человека. Среди них - 42 несовершеннолетних.