На митинге в Москве нашли более сотни уклонистов от службы

134 жителя столицы, которые уклоняются от службы в армии, были задержаны в ходе протестной акции 27 июля, заявляют следователи.

По данным главного управление СК, сейчас доследственную проверку по части 1 статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), проводят в отношении 16 человек.

Сколько пойманных уклонистов имеют московскую прописку ведомство не уточняет.

Накануне митинга Управление МВД по Москве официально предупреждало, что акция на Тверской не согласована и стоит «воздержаться от участия в ней». Власти также сообщали о намерении ловить уклонистов от армии во время протестов, несмотря на то, что весенний призыв закончился 15 июля.

В итоге на протестной акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля было задержано 1373 человека. Среди них - 42 несовершеннолетних.