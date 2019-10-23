Жулики придумали новую схему кражи денег через смартфон

Кибермошенники придумали еще один способ кражи денег у россиян. Он заключается в установке на смартфоны программ удаленного доступа.

Об этом сообщил глава компании Group-IB Илья Сачков. Схема мошенничества состоит в попытке заставить человека установить на телефон программу удаленного доступа и украсть деньги.

Каждый месяц фиксируется более тысячи попыток похитить деньги клиентов с помощью данной схемы. Потери банков от этого составляют 6-10 млн рублей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ обмануть банкоматы. Они клеят на поддельные купюры специальные ленты, благодаря которым устройства не отличают настоящие банкноты от поддельных.

Центробанк предупреждал, что мошенники с помощью подмены номеров звонят клиентам под видом сотрудников банков и воруют средства россиян.