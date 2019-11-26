Животных в России начнут чипировать

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.

Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Минсельхоз до конца этого года внесет в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

В ведомстве считают, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний животных. Также это поможет находить быстрее потерявшихся питомцев.

Однако пока неизвестно - откуда брать на это деньги. Ведь чипирование - процесс дорогостоящий, пишут «Известия».

Ранее стало известно о том, что в России на конец 2018 года оценили всех охотничьих зверей в 267 млрд рублей. Эта цифра в 400 раз выше, чем в оценке тех же зверей в 2017 году.

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