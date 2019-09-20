Дикие животные в России подорожали в 400 раз

В России на конец 2018 года оценили всех охотничьих зверей в 267 млрд рублей. Эта цифра в 400 раз выше, чем в оценке тех же зверей в 2017 году.

Минприроды оценивало 21 вид животных – от лосей до муфлонов. Годом ранее российские звери стоили 0,6 млрд рублей.

Пересмотр может быть связан с исправлением неточностей. Для оценки берется штраф за одну убитую особь, уточняет РБК.

Из анализа Минприроды следует, что стоимость всех лосей составляет примерно 88 млрд рублей, косуль – 46,7 млрд рублей, северных оленей – 28,7 млрд рублей.

Оценку природных ресурсов стали делать с конца 2018 года. Это нужно для измерения «национальных богатств» России.