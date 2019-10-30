Вид на жительство Израиля не получить в РФ неопределенный срок
Жителям России, подавшим в посольство Израиля заявки на визу или вид на жительство, придется ждать. Диппредставительство закрылось 30 октября.
Посольство не будет работать до решения конфликта, пишет «ПолитЭксперт». Сколько именно это продлится, неизвестно.
Пресс-аташе дипмиссии Анна Кейнан, отвечая на вопрос, что делать тем, кто подал доукменты, сказала: «Пока, к сожалению, ничего. Посольство закрыто».
О закрытии посольства Израиля в Москве стало известно 30 октября. Это связано с сокращением расходов на их содержание. У России действует безвизовый режим с Израилем. Виза может понадобиться проживающим в России иностранцам из тех стран, у которых нет безвиза.
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