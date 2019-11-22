Жители Копейска разграбили сгоревший алкомаркет

Жители города Копейска растащили из мусорных контейнеров товар из пострадавшего от возгорания магазина по продаже алкогольной продукции.

Пожар произошел в магазине, расположенном на Коммунистическом проспекте. После этого горожане бросились забирать товар, уцелевший в огне.

«Я один увидел, как женщина бросила коляску и побежала туда?» — написал в комментариях к видео участник группы «Копейск [В]Теме».

По словам других пользователей, в коляске не было ребенка. Вместо него в ней лежали бутылки со спиртными напитками, сообщает ura.ru.

Как сообщалось ранее, в России хотят ужесточить федеральные правила продажи алкогольных напитков в магазинах, на час сократив допустимый временной интервал реализации спиртного. Действующий закон позволяет торговать алкоголем с 8 утра до 23 часов по местному времени. Общественники же предлагают завершать продажу спиртного в 22 часа. В настоящее время регионы наделены правом устанавливать более жесткие требования, но около четверти субъектов следуют федеральным нормам, сообщают «Известия».

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