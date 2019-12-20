Жители Донбасса будут получать меньше гумпомощи

Со следующего года жителям самопровозглашенной республики сократят количество гуманитарной помощи.

Как рассказал руководитель Красного Креста в Донецке Сирил Жорен, бюджет по программе станет меньше. Это означает, что организации придется более тщательно подходить к выбору адресатов.

Сейчас ее получают жители прифронтовой линии - это около 38 тыс. человек. Периодичность выдачи меняется - раз в два-три-четыре месяца, пишут «Известия».

В набор первой необходимости входят: рис, гречка, мука, масло, консервы, чай и сахар. В гигиенический набор - мыло, порошок, шампунь.

Ранее, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что силовым методом решить украинский кризис не удастся. Президент добавил, что именно Киев отделил Донбасс от остальной части страны, изолировал этот регион.

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