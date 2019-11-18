У жителей Тывы отмечается самый быстрый рост зарплат

Названы российские регионы с самым быстрым ростом зарплат.

В текущем году по темпу роста этого показателя лидером стала Тыва: в январе–августе средний заработок у местных жителей увеличился на 13%. Далее в списке идут Севастополь (11,6%) и Костромская область - 10,9%, следует из данных Росстата.

Рейтинг составлен на основе информации об изменениях начислений от работодателей в январе–августе.

Наименьшие темпы роста заработной платы отмечаются в Санкт-Петербурге - на 3,6%. На 3,7% выросли заплаты в Северной Осетии (3,7%) и Калининградской области — 4%. Москва находится в середине списка с показателем в 8,5%.

В среднем в России зарплаты выросли на 7,8%, сообщают «Известия».

Как стало известно ранее, за последний год большая часть компаний в России подняла зарплаты своим сотрудникам. Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, фонд оплаты труда вырос на 6,4%. Таким образом этот показатель сталь выше инфляции.

Как оказалось, компании пойдут дальше. Помимо невиданной щедрости уже работающим сотрудникам, начальством планирует увеличивать штат. Причем теперь рассматриваются и варианты дистанционной занятости, пишут «Известия».

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