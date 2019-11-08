Деньги рекой: компании подняли зарплату сотрудникам

Деньги рекой: компании подняли зарплату сотрудникам

фото: 1tulatv.ru

За последний год большая часть компаний в России подняла зарплаты своим сотрудникам.

Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, фонд оплаты труда вырос на 6,4%. Таким образом этот показатель сталь выше инфляции.

Как оказалось, компании пойдут дальше. Помимо невиданной щедрости уже работающим сотрудникам, начальством планирует увеличивать штат. Причем теперь рассматриваются и варианты дистанционной занятости, пишут «Известия».

Это естественно положительно повлияет на производительность труда, считают эксперты.

Повышение зарплат ранее затронуло и тех, кто работает на государство. Бюджетникам, не попавшим под «майские указы», с 1 октября поднимут зарплату на 4,3%. Деньги на это заложены в федеральном бюджете.

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