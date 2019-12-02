Жителей России обманули при помощи ведущего «Поле чудес»

Мошенники в интернете использовали изображения ведущих Первого канала для обмана пользователей соцсетей. Создатели фейковых аккаунтов брали фото Леонида Якубовича, Ивана Урганта, Екатерины Андреевой и использовали их имена в рекламных целях.

Об этом сообщили в эфире телеканала. Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что россияне позже писали: «Аркадич, ну что ж, мы тебе верим, а мы попробовали, ни фига не помогло, а бабушке стало хуже».

Создатели липовых опросов прикрывались снимком Ивана Урганта. Комментируя инцидент, ведущий заявил: «Взять фотографию и написать под ней все что угодно, может каждый. Неприятно, что кто-то корыстно пытается что-то провернуть».

Екатерине Андреевой мошенники приписали слова о выплатах и компенсациях, передает Lenta.ru. Реклама с ее изображением ведет на посторонний сайт с неизвестным названием.

До этого мошенники в интернете взяли образ Владимира Познера для рекламы лекарств. В ней говорилось, что средство вылечило журналиста от деменции.

Ранее сообщалось, что Первый канал оставил телецентр «Останкино» без трети доходов. Из-за этого могут начаться сбои в эфирах всех вещателей.

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