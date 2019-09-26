Во все жилые дома и соцобъекты Москвы вернулось тепло

В Москве завершились все мероприятия по подаче тепла в жилые дома и объекты социальной сферы Москвы.

Отопление в столице начали давать 23 сентября из-за раннего похолодания.

В прошлом году тепло москвичам начали возвращать 25 сентября.

Сейчас продолжаются работы по подключению прочих зданий.

Полностью подключение тепла на все объекты Москвы будет завершено 27 сентября, передает «Коммерсант».

Ранее Гидрометцентр составил прогноз на отопительный сезон с октября по март 2019-2020 годов. Метеорологи ожидают, что температура на большей территории страны будет около и даже выше нормы.