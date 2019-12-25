Жилец из прошлого оставил сигареты с надписью «добей»



Необычную находку обнаружил пользователь «Пикабу» под ником Prostoilogin во время ремонта в квартире.

Во время замены пола мужчина обнаружил пачку сигарет с написанной датой «2002» год и призывом «добей». Там была всего лишь одна сигарета, сообщает пользователь.

Эта публикация с рассказом о необычной находке быстро набрала популярность в сети и набрала более 12 тыс. плюсов и сотни комментариев, пишут «Известия».

Ранее в Америке найдена бутылка с посланием, которое было отправлено в 1983 году.

Американец Джошуа Мендес во время прогулки по пляжу Кейп-Код в Массачусетсе случайно обратил внимание на стеклянную бутылку, горлышко которой едва выглядывало из песка. Внутри находки было письмо, написанное 11-летней девочкой по имени Дженни Браун 36 лет назад из города Джонспорт (штат Мэн). В послании она просила написать ей и прилагала свой адрес.



Читайте нас в мобильном приложении