Жилец из прошлого оставил сигареты с надписью «добей»

Жилец из прошлого оставил сигареты с надписью «добей»

фото: Nabchelny.citi.life


Необычную находку обнаружил пользователь «Пикабу» под ником Prostoilogin во время ремонта в квартире.
Во время замены пола мужчина обнаружил пачку сигарет с написанной датой «2002» год и призывом «добей». Там была всего лишь одна сигарета, сообщает пользователь.
Эта публикация с рассказом о необычной находке быстро набрала популярность в сети и набрала более 12 тыс. плюсов и сотни комментариев, пишут «Известия».

Ранее в Америке найдена бутылка с посланием, которое было отправлено в 1983 году.
Американец Джошуа Мендес во время прогулки по пляжу Кейп-Код в Массачусетсе случайно обратил внимание на стеклянную бутылку, горлышко которой едва выглядывало из песка. Внутри находки было письмо, написанное 11-летней девочкой по имени Дженни Браун 36 лет назад из города Джонспорт (штат Мэн). В послании она просила написать ей и прилагала свой адрес.

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