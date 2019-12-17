Жгуты и грелки: что попало под новые санкции России к Украине

Россия расширила список товаров, запрещенных ко ввозу с территории Украины, а также увеличила список граждан, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Черный список» пополнили кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты, радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов. Первоначально в перечень входили 50 видов продукции.

Под специальные экономические меры попали еще девять человек, передает телеканал «360». Это чиновники и депутаты Одесской области, двоих украинцев исключили из списка. Теперь в нем 570 человек. У людей из российского списка заблокированы деньги на картах и ценные бумаги, в также имущество в России.

Ранее Украина объявила о планах расширить санкции к России. На обсуждение Совета национальной безопасности вынесли предложения о применении персональных и других ограничительных мер сроком на три года.

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