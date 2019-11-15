Женщину зарезали в московском парке

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в четверг вечером в парке «Лосиный остров» на востоке Москвы.

По предварительным данным, погибшей около 45 лет, она получила более 10 ножевых ранений.

Следственными органами возбуждено дело об убийстве, выясняются обстоятельства преступления, идет розыск преступника.

Криминалисты проводят осмотр места преступления. Обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого устанавливаются, пишет «Russia Today».

Ранее 12 сентября утром на улице Маршала Тухачевского в квартире одного из домов произошла трагедия.

Следствие сообщило версию убийства: мужчина поссорился с супругой и в порыве ревности два раза выстрелил в нее. Женщина скончалась на месте.

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