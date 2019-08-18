Женщина в Казахстане родила детей с разницей в 2,5 месяца
В Казахстане в городе Уральск 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в 2,5 месяца.
Причиной такой необычной беременности стала двойная матка женщины.
Второй ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.
«Благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо», — рассказали в Минздраве Казахстана, передаёт Ura.ru.
Ранее мы сообщали, что у пяти россиянок 17 лет в 2018 году родились пятые по счету дети.
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