Жене Ягудина Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль

Жене Ягудина Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль

myslo.ru

Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московском онкоцентре. В мочевом пузыре обнаружили опухоль.

Операцию делали методом лапароскопии, при котором хирургическое вмешательство осуществляется через небольшие разрезы. По данным Telegram-канала Mash, ей удалили желчный пузырь.

Известно, что операция прошла успешно. Образцы тканей направили на экспертизу, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

Тотьмянина вместе с партнером Максимом Марининым в 2006 году завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Она является пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. После победы на ОИ спортсменка завершила карьеру.

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