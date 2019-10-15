Жене Ягудина Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль

Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московском онкоцентре. В мочевом пузыре обнаружили опухоль.

Операцию делали методом лапароскопии, при котором хирургическое вмешательство осуществляется через небольшие разрезы. По данным Telegram-канала Mash, ей удалили желчный пузырь.

Известно, что операция прошла успешно. Образцы тканей направили на экспертизу, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

Тотьмянина вместе с партнером Максимом Марининым в 2006 году завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Она является пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. После победы на ОИ спортсменка завершила карьеру.