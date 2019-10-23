Жена Зеленского умудрилась оскорбить японского императора

Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала неправильный цвет одежды для приема по случаю интронизации японского императора. На ней были платье и перчатки насыщенного лимонного цвета, что показывает неуважительное отношение к монарху.

Наряд супруги украинского президента раскритиковали пользователи сети. Они отметили, что на официальные мероприятия в Японии не положено использовать одежду с желтыми элементами, пишет «ПолитЭксперт».

«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов!» – писали пользователи.

В Японии с VIII века существует система запрещеных цветов. Она используется по сей день, но не имеет юридического статуса. Желто-золотистый цвет в одежде был запрещен всем, кроме японского монарха. До сих пор церемониальная японская одежда красится исключительно в этот цвет.