Жена Зеленского умудрилась оскорбить японского императора

Жена Зеленского умудрилась оскорбить японского императора

https://ru.wikipedia.org

Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала неправильный цвет одежды для приема по случаю интронизации японского императора. На ней были платье и перчатки насыщенного лимонного цвета, что показывает неуважительное отношение к монарху.

Наряд супруги украинского президента раскритиковали пользователи сети. Они отметили, что на официальные мероприятия в Японии не положено использовать одежду с желтыми элементами, пишет «ПолитЭксперт».

«Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов!» – писали пользователи.

В Японии с VIII века существует система запрещеных цветов. Она используется по сей день, но не имеет юридического статуса. Желто-золотистый цвет в одежде был запрещен всем, кроме японского монарха. До сих пор церемониальная японская одежда красится исключительно в этот цвет.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!