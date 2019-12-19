Желающих сдать Ленинград нацистам назвали «придурками»

Тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград вр время Великой Отечественной войны Гитлеру, можно назвать придурками.

«Когда я слышу: «Может, хорошо было бы Ленинград сдать и так далее». Мне хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было», - заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции.

Российский лидер также высказался по поводу наследия Владимира Ленина. По его мнению, тело вождя пока лучше не трогать, а идти вперед и развиваться, передает корреспондент «Русской планеты».

Ранее, отвечая на вопрос украинского журналиста о ситуации в Донбассе и выводе иностранных войск с территории юго-востока страны, президент заявил о некоторых подвижках в этом вопросе.

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