Что ждет малый бизнес после отмены ЕНВД

Правительство не поддержало предложение о продлении режима Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года. Ранее с таким обращением к властям обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Как сообщает «360», режим ЕНВД прекратит действие с 1 января 2021 года. Титов считает, что из-за отмены ЕНВД малый бизнес столкнется с ростом налоговой нагрузки.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, полагает, что нужно просто подготовить все необходимые разъяснения, чтобы бизнес, работающий в этом формате, не столкнулся с неожиданностями.

Ранее он заявлял, что ЕНВД часто применяется для уклонения от уплаты налогов. Опубликованная недавно статистика ФНС подтверждает это заявление.

Более того, глава ФНС Михаил Мишустин заверил, что для большинства малых предпринимателей переход на другой налоговый режим не повысит налоговую нагрузку, а в некоторых случаях может и снизить ее.

ЕНВД — один из самых популярных в России специальных режимов уплаты налогов, им пользуются около 200 тысяч юридических лиц и до 1,8 миллиона ИП. Налог уплачивается в местные бюджеты, что приближает его к патентной системе (ПСН). В ФНС считают, что на последнюю после 2021 года перейдет большая часть налогоплательщиков.