«Вменённое» разорение?

Сигареты, духи, обувь и ряд других товаров, на которые должна наноситься специальная защитная маркировка (гарантирующая их подлинность) в скором времени могут окончательно перекочевать в крупные торговые сети. Если, конечно, новая инициатива Минфина получит одобрение на законодательном уровне.

Чиновники этого ведомства решили директивным методом перевести продавцов данной продукции с одной — щадящей — системы налогообложения на другую, при которой, как считают эксперты, малый бизнес прикажет долго жить. Сегодня предприниматели, торгующие маркированной продукцией*, пока что имеют право платить единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Всему виной «акулы»

Этот налог взимается 4 раза в год по фиксированной ставке (от 7,5% до 15% в зависимости от региона) и избавляет бизнесмена от обязанности платить подоходный налог (НДФЛ), а также НДС и налог на имущество (с некоторыми ограничениями). То есть государство получает раз в квартал рассчитанную по особой формуле сумму и не только не дёргает предпринимателя понапрасну, но и предлагает возможность и без того не такую уж тяжёлую ношу уменьшить.

Впрочем, обратная сторона этого праздника открылась довольно скоро. Так представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в беседе с изданием РБК отметил, что виновниками снижения доверия государства к предпринимателям стали именно последние, пользующиеся упрощёнными схемами налогообложения. После введения обязательной маркировки идентификаторами одежды из меха вскрылось сразу несколько эпизодов недобросовестного ведения дел. Некоторые крупные игроки рынка намеренно дробили свой огромный бизнес на множество фирмочек, которые, как объекты МСП (малого и среднего предпринимательства, - прим. «РП»), пользовались всеми налоговыми благами, бюджет же недополучал огромные суммы.

Если конкретнее, то закупщики продукции отчисляли налоги в бюджет с заниженной стоимости продукции, после чего через цепочку аффилированных лиц и с минимальной наценкой она передавалась предпринимателю, работающему по упрощённой схеме ЕНВД и получавшему на выходе основной доход с наценки до 5000%, который налогами не облагался вообще…

То есть, с позиции АКОРТа, изначально благой посыл государства «протянуть руку помощи» малому бизнесу был успешно «опошлен» крупными и жадными игроками. История неприятная, согласимся, но вопрос об эффективности метода лечения головной боли гильотиной всё же оставляет открытым.

Сложнее, но прозрачнее

Согласно данным бизнес-сообщества «Опора России», потери прибыли предпринимателей после вынужденного выхода из системы ЕНВД составят до 109% в зависимости от товарооборота. Хотя в проекте Минфина особо указывается, что это налог на вмененный доход можно будет продолжать платить при реализации немаркируемых товаров, ведя, таким образом, раздельный налоговый учёт. Правда, чиновники не принимают во внимание то, что ведение раздельного учёта неизбежно увеличит издержки на бухгалтерию.

Пока же бизнес-омбудсмен Борис Титов публично пообещал проанализировать инициативу Минфина и направить свой отзыв на неё в Правительство. Пока же правозащитник осторожно сомневается, стоит ли «создавать напряжение» на рынке эксперимента ради.

«В основном, представителями «несетевой» торговли, жизнь которых действительно станет сложнее – это очень скромные предприятия, — отметил в беседе с «Русской Планетой» вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. — Помимо того, что сумма уплачиваемого налога будет определяться уже реально-существующими доходами, появится необходимость в более сложной отчётности, грамотном составлении документов, для чего, зачастую, требуются услуги профессиональных бухгалтеров. Ещё с отменой ЕНВД на некоторые виды товаров совпадают и необходимость устанавливать онлайн кассы. Всё это в совокупности увеличит и административные расходы на содержание предприятия»

При этом эксперт отметил, что новация может помочь добросовестным предпринимателям повысить свою конкурентоспособность, а также максимально избавить рынок от контрафактной продукции, ведь система маркирования товаров существенно осложняет жизнь мошенникам: любой промаркированный продукт, можно отследить по всему его пути от изготовителя до конечного потребителя, причём подделать маркировку невозможно.

«ЕНВД должен был быть отменён в 2021 году, и предприниматели, наверняка, уже задумывались о жизни по УСН или по общей системе налогового обложения, — заметил господин Сигал. — В качестве оперативных мер по минимизации негативных последствий я бы посоветовал рассмотреть объединение в бизнес-союзы предпринимателей (возможно, с общей административной базой), реновацию бизнес-стратегии, а также открытие новых маркетинговых площадок в интернете».

* К продукции, которая должна иметь особую идентификационную маркировку на настоящий момент относятся шубы и изделия из натурального меха, а также сигареты и табачная продукция. Уже в текущем году список пополнится обувью и некоторыми видами одежды, постельным бельём, духами и автопокрышками. С 1 января 2020 года маркировка станет обязательна для лекарств.