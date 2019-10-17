Жалобы против РФ о пропаже чеченцев признаны неприемлемыми

Европейский Суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости ряда жалоб, поданных против России.

Все они были поданы в связи с предполагаемыми нарушениями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Среди поданных жалоб были обращения 99 заявителей на предполагаемые исчезновения их родственников в Чечне.

Как уточняется на сайте Минюста РФ, речь идет, в частности, о делах: «Умаева и другие и 15 других жалоб против России», «Хасульбекова и другие и 4 других жалобы против России» и «Юшаева и другие и 2 других жалобы против России».

«Он [суд] учел игнорирование заявителями имеющихся в их распоряжении процессуальных возможностей по поддержанию контактов со следственными органами в целях получения оперативной информации о ходе следствия и своевременного принятия решения о необходимости обращения за защитой в международный суд», —говорится в сообщении.

Ранее ЕСПЧ обязал российское правительство выплатить 1,9 миллионов евро семьям похищенных и убитых с 2000 по 2005 годы жителей Ингушетии.