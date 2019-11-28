Из-за увольнения врача-трансплантолога умер ребенок

В московской больнице умер ребенок, не дождавшись операции по пересадке почки. Произошло это из-за увольнения единственного в России врача-трансплантолога, который проводит пересадку почек детям с весом менее 10 килограммов.

Операция пациентки должна была пройти в октябре, но она была перенесена из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

По этой же причине откладываются аналогичные операции другим детям. Сейчас врач занят поиском учреждения, в котором сможет провести трансплантацию, вместо того чтобы заниматься своим делом.

Глава министерства Вероника Скворцова 26 ноября поручила директору НЦЗД вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и его коллегу Надежду Бабенко, пишет «Лента.Ру».

Формально причиной увольнения называют отсутствие ставок, но медик уверен, что дело заключается в используемом им препарате.

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