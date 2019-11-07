Из-за Шамсутдинова уволили главу Комитета солдатских матерей

С должности главы Комитета солдатских матерей (КСМ) уволена Флера Салиховская. Решение о досрочном прекращении полномочий принято после ее заявлений о причине расстрела солдатом-срочником восьмерых сослуживцев в Забайкалье.

Ее отстранили от должности 2 ноября. В Комитете не согласились со словами Салиховской о том, что в армии нет дедовщины, а причиной бойни стали компьютерные игры и Интернет.

Зампредседателя комитета Андрей Курочкин рассказал «Интерфаксу», что она не имеет права делать заявления и подписывать документы от имени организации. До регистрации Минюстом изменений в ЕГРЮЛ новый председатель избираться не будет.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов, поступивший на службу летом 2019 года, застрелил 8 солдат. При даче показаний он рассказал, что в день убийства его хотели изнасиловать.