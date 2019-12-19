Cупруги выпрыгнули из окна и выбросили детей из-за пожара

Жители одной из квартир пятиэтажки в Подмосковье, где сегодня ночью произошел пожар, спасались из огня, выпрыгивая из окон и выбрасывая детей.

В Красногорске муж с женой выбросили девятилетнего сына и трехлетнюю дочь из окна третьего этажа, спасаясь от пожара. Ребятишек поймали в тент прохожие. Дети не пострадали. После этого муж и жена выпрыгнули сами. Родители получили множественные переломы и доставлены в больницу, сообщает телеграмм-канал «112».

Ранее женщина выкинула новорожденного из окна восьмого этажа во Владивостоке. Ребенок погиб. Трагедия произошла 22 ноября в жилом доме на улице Часовитина. У ребенка нашли признаки насильственной смерти в виде повреждений, характерных при падении, отметили в Следственном комитете по Приморью.

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