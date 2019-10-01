Из-за отравления 99 человек едой одного бренда завели дело

В Москве возбудили уголовное дело после массового отравления едой из вендинговых автоматов. От питания пострадали 99 человек, некоторым потребовалась госпитализация.

Речь идет о пунктах питания Healthy food. Прокуратура выяснила, что работники компании осуществляли деятельность в нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Для них предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, исправительные работы до года или ограничение свободы, пишет «Интерфакс».

Об отравлении сотрудников и посетителей некоторых московских бизнес-центров стало известно 16 июля. Роспотребнадзор установил, что все пострадавшие употребляли продукты торговой марки Healthy food. В производственных цехах проверка нашла неисправные холодильники и просроченные продукты.