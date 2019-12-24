Из-за новогодней елки мужчина поджег брата и сестру

Из-за новогодней елки мужчина поджег брата и сестру

фото:Yugopolis.ru

В подмосковной деревне Дарьино произошла жуткая история. За предновогодним столом 20 декабря собралась семья – два брата и сестра, они выпивали и обсуждали планы на приближающиеся праздники.

Во время застолья между ними разгорелся спор из-за новогодней елки. Родственники не могли поделить между собой дерево и участок, на котором оно стоит. В результате, 32-летний мужчина схватил канистру с горючим, облил им брата, сестру, стены дома и поджег.

Дом сгорел дотла, а два брата с ожогами 2-3 степени на 100% площади тела были доставлены в реанимацию. Сестру спасти не удалось, пишут «Вести Подмосковья».

В Уфе полицейские задержали 36-летний местного жителя, который случайно поджег мечеть «Хамза» в микрорайоне Сипайлово на улице Гагарина 3 ноября. Мужчина был пьян и искал муллу.

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