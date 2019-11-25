Суд изъял у экс-главы Марий Эл имущество на 2,2 млрд рублей

Нижегородский районный суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму более двух миллиардов рублей. Бывшего главу республики обвиняют в коррупции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Елену Вяткину, таким образом суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, требовавшую обратить в доход государства имущество Маркелова, покупку которого на законные доходы он не смог подтвердить.

Общая стоимость имущества, на которое было обращено исковое требование, превысила 2,2 миллиарда рублей.

Ранее московский суд заключил под стражу замруководителя Росалкогольрегулирования по делу о превышении полномочий. Ущерб государству от ее действий оценивается в 58 миллионов рублей.

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