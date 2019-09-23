За изнасилование спортсменки в Анапе наказали 11 полицейских

В Краснодарском крае 11 сотрудников полиции подверглись дисциплинарному наказанию в виде выговоров и увольнений за принуждение 17-летней спортсменки к сексу. Пострадавшая приехала в Анапу выступить за подмосковную команду.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, шестеро полицейских, включая двоих подозреваемых и четверых сотрудников патрульно-постовой службы, уволены, к строгой дисциплинарной ответственности привлечено их руководство.

От занимаемых должностей отстранены начальник анапского ОМВД и его заместитель по охране общественного порядка, передает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 26 августа. Полицейские встретили на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой 17-летнюю спортсменку с молодым человеком. Сотрудники МВД пригрозили девушке постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних и принудили вступить с ними в сексуальную связь.

Ранее в Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали 22-летнюю девушку.