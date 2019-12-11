Издатель «Тинькофф-журнала» трагически погиб в Москве

В Москве скончались 29-летний издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай и его гражданская супруга. Их тела в квартире обнаружил ребенок, который пожаловался бабушке, что долго не может разбудить родителей.

Смерть наступила 8 декабря. Тела нашла мать погибшей. Накануне вечером она неоднократно звонила дочери, но она не брала трубку. Спустя время ей позвонил пятилетний сын погибших. Он сказал, что голоден, а родители долго спят.

Прибывшая в квартиру женщина увидела, что Александр и его жена мертвы. Как пишет агентство URA.RU, причиной смерти стало отравление неким веществом. В пресс-службе «Тинькофф» заявили, что смерть наступила «при трагических обстоятельствах».

Из-за кончины издателя журнал не будет обновляться 10 и 11 декабря. Банк пообещал оказать семье материальную поддержку.

Ранее в московской квартире обнаружили тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. Погибшая была студенткой РУДН.

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