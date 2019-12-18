Избивший подростка полицейский сел на три года

В Уфе суд приговорил к трем годам колонии полицейского Рустама Азнабаева по делу о пытках несовершеннолетней. Силовика признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК).

По информации Ufa1.ru, в июле 2018 года 17-летняя Вилена Хусаенова украла сумку, в которой были 17 тысяч рублей, у молодого человека. Девушку задержали и доставили в отделение полиции. Там Азнабаев избил Хусаенову, чтобы та дала признательные показания.

В апреле 2019 года полицейского вызвали к следователю, однако он «покинул свое рабочее место и скрылся. Спустя 10 дней Азнабаев сам пришел в Следственный комитет.

Издание отмечало, что Хусаенова общалась с компанией, воровавшей продукты в магазинах. По данным же ГТРК «Башкортостан», девушка три раза «становилась фигуранткой в уголовных делах».

Родственники силовика считают, что девушка оговорила полицейского, чтобы избежать наказания.Такого же мнени придерживаются в МВД.

Ранее после жалобы на пытки в изоляторе временного содержания № 1 в Сургуте Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело. Правозащитники, посетившие изолятор, были поражены «масштабами и безнаказанностью» пыток.

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