После жалобы задержанного на пытки в изоляторе завели дело

После жалобы на пытки в изоляторе временного содержания № 1 в Сургуте Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело. Правозащитники, посетившие изолятор, были поражены «масштабами и безнаказанностью» пыток.

«По факту одного из обратившихся возбуждено уголовное дело по статье 114 („Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью“). Фигурантов дела нет. По факту второго обратившегося проводится проверка», — рассказали следователи, сообщает ТАСС.

По словам члена Совета по правам человека Андрея Бабушкина, много людей, находящихся сейчас в ИВС, также могли подвергаться пыткам до перевода в изолятор.

«У одного помещенного под стражу проломлен череп, и мы застали его в тот момент, когда к нему приехал следователь, но не тот, что ведет его дело, а по делу, в котором он теперь является потерпевшим. Другой заключенный, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на обоих ногах. Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания», — рассказал Бабушкин.

По данным «Левада-центра», каждый десятый житель России имел дело с пытками со стороны полиции.