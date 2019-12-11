Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении

Журналист Иван Голунов подал заявление в ФСБ с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.

«Я с адвокатом сходил в приемную ФСБ. Там мы подали заявление о преступлении. Чтобы наконец было зарегистрировано сообщение о преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия», - рассказал журналист «Интерфаксу».

В заявлении указывается, что 28 ноября был получен ответ от Следственного комитета, из которого следовало, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет. По версии СК также нет и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.

В связи с этим журналист просит в своем заявлении «зарегистрировать сообщение о преступлении и провести проверку сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления всех данных об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного в отношении Голунова преступления», пишет агенство.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявляли, что при обыске у него обнаружили наркотики. 8 июня ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Проверка показала, что отпечатков Голунова на свертках с запрещенным веществом и вещах не было.

11 июня уголовное дело прекратили. После этого глава МВД Владимир Колокольцев снял с должности двух генералов полиции, были уволены еще четыре сотрудника.

1 ноября часть материалов по делу против Голунова засекретили. Речь идет об информации, касающейся проверки полицейских, которые задерживали корреспондента.

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