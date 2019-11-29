Итальянский язык могут включить в ЕГЭ

Новый язык может появиться в едином госэкзамене (ЕГЭ).

Как рассказали в Российско-итальянском форуме по линии гражданских обществ, они будут добиваться включения итальянского языка в список предметов для ЕГЭ.

Как оказалось, эта тема обсуждалась лидерами двух стран на последней встрече. Это означает, что шансов на внесение предмета в перечень очень велик, пишут «Известия».

Согласно статистике, на данный момент в России ЕГЭ по иностранному сдаёт каждый девятый выпускник. Все в списке пять иностранных языков и на первом месте по популярности по праву - английский.

Причем большинство россиян считают, что единый государственный экзамен не дает объективной оценки знаний. Это следует из итогов опроса, проведенного общественной палатой РФ об отношении российских граждан к ЕГЭ.

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