В Италии наконец сформировали правительственную коалицию

Итальянское «Движение 5 звезд» проголосовало за формирование коалиционного правительства с Демократической партией. Об этом стало известно по итогам внутреннего опроса в парламенте.

В голосовании приняли участие члены «Движения». Им предстояло ответить на вопрос: «согласны ли они с тем, чтобы оно запустило вместе с Демократической партией правительство под председательством Джузеппе Конте?»

Почти 80% принявших участие в опросе ответили на него положительно, пишет «РИА Новости».

Таким образом, в республике вновь будет новое правительство.



Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство страны. Оно, возможно, заработает уже в этот четверг.

20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своей отставке. Он раскритиковал вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который и спровоцировал правительственный кризис.