В Италии появится новое правительство

После очередных выборов в Италии может образоваться новая правящая коалиция. В неё войдут партия «Движение пяти звёзд» и «Демократическая партия». Ранее а правительство Италии ушло в отставку.

20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил о своей отставке. В начале своей речи он раскритиковал вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который спровоцировал правительственный кризис, пишут «Известия».

Правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига» распалась из-за разногласий. Маттео Сальвини также заявил о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов в парламент.

Вице-премьер Италии рассчитывает на то, что досрочные выборы состоятся в октябре 2019 года. На них он все же намерен одержать победу и попытаться самому создать новое правительство.

Поводом для конфликта послужили противоречия из-за строительства скоростной железной дороги Турин–Лион. «Лига» и Конте выступают за, M5S — против.