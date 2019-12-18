Истребители Су-57 успешно прошли испытания в Сирии

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии. Все запланированные задачи успешно выполнены.

По словам начальника Генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова, испытания самолетов пятого поколения Су-57 продолжаются. «Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены».

Также Герасимов отметил, что авиационные соединения и воинские части России за год получили 139 современных летательных аппаратов, пишет «РИА Новости».

Ранее китайское издание Sina восхитилось боеспособностью и техническими характеристиками российского истребителя пятого поколения СУ-57.

В издании отмечают, что российский истребитель по многим показателям превосходит аналогичные боевые машины стран НАТО и США.

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