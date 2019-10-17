72 используемых сирийской армией вида пыток описали в докладе

Во время войны в Сирии в результате пыток со стороны правительственной армии были убиты более 14 тыс. человек. Жертвам выдавливали глаза, вырывали ногти и зубы, ломали позвоночник.

Это следует из 25-страничного доклада Сирийской организации по правам человека (SNHR). В нем приводятся 72 способа пыток.

В докладе говорится, что жертв обливали кипятком, душили, избивали электрическими дубинками, насиловали и заставляли насиловать друг друга. Описан метод под названием «летающий ковер», когда жертв привязывали к деревянной поверхности, сгибающейся в обе стороны. Это приводило к повреждениям позвоночника. Заключенных подвешивали на несколько дней и не давали им ходить в туалет и спать, рассказывает Lenta.ru со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Гражданская война длится в Сирии с 2011 года. Срийское правительство отрицало пытки и убийства в тюрьмах.