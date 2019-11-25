В Испании нашли подлодку с 2 тоннами кокаина

Испанские таможенники арестовали подводную лодку из Колумбии, на борту которой находилось более 2 тонн кокаина.

По данному факту задержаны два человека эквадорского происхождения. Субмарина перехвачена у побережья Алдана. Известно, что лодка произведена в Гайане и эксплуатировалась несколько лет.

В операции по перехвату подводной лодки участвовали агенты национальной полиции и гражданской гвардии, сообщают «Известия».

Напомним, в сентябре вблизи Азорских островов полиция Испании арестовала яхту. На судне обнаружили 800 кг кокаина. На яхте оказалось трое человек. Среди них - граждане России, Сербии и Мексики. Они плыли в Европу. Расследование началось в августе. Тогда правоохранительные органы Испании получили информацию о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне.

Было известно о том, что судно направлялось в Испанию. Однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. Правоохранители приняли решение действовать в международных водах. Удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.

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