Искусственный интеллект начнет ассистировать российским Вооруженным силам

Руководство российских военных округов и общевойсковых армий получит новейшие технологии Big Data и разработки в области искусственного интеллекта, что позволит просчитывать возможные сценарии реагирования на ситуации в предполагаемом бою с противником.

По данным Минобороны России, технология называется «информационная система боевого управления». С ее помощью будут собираться данные ото всех служб, техники и солдат. Время отклика не должно превышать одной секунды, сообщают «Известия».

Среди главных целей такой системы - автоматизация оперативно-тактических расчетов, решение информационных задач.

Как отмечает военное ведомство, искусственный интеллект поможет мгновенно обрабатывать информацию, обобщать ее и анализировать. После этого командующий будет решать, как наиболее эффективно использовать войска и ресурсы.

Ранее сообщалось, что на вооружение военно-морского флота России до конца года поступит современный комплекс «Поверхность», состоящий из мин с искусственным интеллектом. Они смогут анализировать цель и будут управляться оператором.

Читайте нас в мобильном приложении