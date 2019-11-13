Искусственный интеллект начнет ассистировать российским Вооруженным силам

Искусственный интеллект начнет ассистировать российским Вооруженным силам

Фото: Pixabay

Руководство российских военных округов и общевойсковых армий получит новейшие технологии Big Data и разработки в области искусственного интеллекта, что позволит просчитывать возможные сценарии реагирования на ситуации в предполагаемом бою с противником.

По данным Минобороны России, технология называется «информационная система боевого управления». С ее помощью будут собираться данные ото всех служб, техники и солдат. Время отклика не должно превышать одной секунды, сообщают «Известия».

Среди главных целей такой системы - автоматизация оперативно-тактических расчетов, решение информационных задач.

Как отмечает военное ведомство, искусственный интеллект поможет мгновенно обрабатывать информацию, обобщать ее и анализировать. После этого командующий будет решать, как наиболее эффективно использовать войска и ресурсы.

Ранее сообщалось, что на вооружение военно-морского флота России до конца года поступит современный комплекс «Поверхность», состоящий из мин с искусственным интеллектом. Они смогут анализировать цель и будут управляться оператором.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!