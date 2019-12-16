Искусственный интеллект допишет симфонию Бетховена
Дописать произведение немецкого композитора Людвига ван Бетховена с помощью искусственного интеллекта попробует команда музыковедов и программистов.
Ожидается, что искусственный интеллект досочинит десятую симфонию, которую Бетховен не успел закончить.
После смерти композитора осталось несколько рукописных набросков и планов, которым и воспользуются программисты для составления программы.
Искусственный интеллект уже проанализировал имеющееся наследие композитора и выявил алгоритмы, которые помогут дописать симфонию, сообщают «Известия».
Как сообщалось ранее, руководство российских военных округов и общевойсковых армий получит новейшие технологии Big Data и разработки в области искусственного интеллекта, что позволит просчитывать возможные сценарии реагирования на ситуации в предполагаемом бою с противником.
По данным Минобороны России, технология называется «информационная система боевого управления». С ее помощью будут собираться данные ото всех служб, техники и солдат. Время отклика не должно превышать одной секунды.
Среди главных целей такой системы - автоматизация оперативно-тактических расчетов, решение информационных задач.
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