Искусственный интеллект допишет симфонию Бетховена

Дописать произведение немецкого композитора Людвига ван Бетховена с помощью искусственного интеллекта попробует команда музыковедов и программистов.

Ожидается, что искусственный интеллект досочинит десятую симфонию, которую Бетховен не успел закончить.

После смерти композитора осталось несколько рукописных набросков и планов, которым и воспользуются программисты для составления программы.

Искусственный интеллект уже проанализировал имеющееся наследие композитора и выявил алгоритмы, которые помогут дописать симфонию, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, руководство российских военных округов и общевойсковых армий получит новейшие технологии Big Data и разработки в области искусственного интеллекта, что позволит просчитывать возможные сценарии реагирования на ситуации в предполагаемом бою с противником.

По данным Минобороны России, технология называется «информационная система боевого управления». С ее помощью будут собираться данные ото всех служб, техники и солдат. Время отклика не должно превышать одной секунды.

Среди главных целей такой системы - автоматизация оперативно-тактических расчетов, решение информационных задач.

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