«Иронию судьбы, или С легким паром!» покажут в Full HD

«Иронию судьбы, или С легким паром!» покажут в Full HD

Фото: «Москва 24»

Телеканал «Россия-1» 31 декабря покажет новую версию фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром! ».

Картина будет демонстрироваться в качестве Full HD в 19:30 мск. Канал отреставрировал картину. Теперь она будет ярче и четче классической версии, сообщает ТАСС.

Ранее митрополит Рязанский Марк заявил, что новогодний сюжет фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» противоречит ценностным установкам христианина.

По его словам, главная линия картины является «безусловно, является вредной» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Архиерей напомнил этот любимый новогодний сюжет отечественных телезрителей: собрались друзья, крепко выпили, и произошло новогоднее чудо - главный герой нашел свою настоящую любовь, передает Interfax.

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