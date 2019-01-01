«Ирония судьбы» подверглась критике со стороны духовенства

Митрополит Рязанский Марк заявил, что новогодний сюжет фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» противоречит ценностным установкам христианина.

По его словам, главная линия картины является «безусловно, является вредной» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Архиерей напомнил этот любимый новогодний сюжет отечественных телезрителей: собрались друзья, крепко выпили, и произошло новогоднее чудо - главный герой нашел свою настоящую любовь, передает Interfax.

«Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой. Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться - и чудо произойдет само собой», - пояснил митрополит.