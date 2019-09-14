Иркутским властям придется пояснить за грубую чиновницу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, оскорбившей жертв наводнения в Тулуне, явно вызовет вопросы к местным властям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, тогда будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой женщина называет жертв паводка «бичевней», которые одеты так, будто «имеют два класса образования». Чиновница утверждает, что запись сфальсифицирована.

Президент России Владимир Путин заявил, что подобные заявления недопустимы и посоветовал губернатору разобраться в ситуации. После этого сотрудница пресс-службы была якобы уволена. Однако позже выяснилось, что она просто ушла в отпуск.