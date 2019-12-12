В Иркутске солдат-срочник застрелился в карауле

Солдат покончил с собой во время караула на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Причиной поступка могла стать ссора с девушкой.

Происшествие случилось 11 декабря около 18:00 (13:00 мск). В составе караула военнослужащий был проездом и сопровождал поезд, следовавший из другого города.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, передает «Интерфакс».

Ранее в воинской части Забайкальского края солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев. На допросе он заявил, что перед стрельбой ему угрожали изнасилованием.

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