В Иркутске солдат-срочник застрелился в карауле
Солдат покончил с собой во время караула на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Причиной поступка могла стать ссора с девушкой.
Происшествие случилось 11 декабря около 18:00 (13:00 мск). В составе караула военнослужащий был проездом и сопровождал поезд, следовавший из другого города.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, передает «Интерфакс».
Ранее в воинской части Забайкальского края солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев. На допросе он заявил, что перед стрельбой ему угрожали изнасилованием.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!