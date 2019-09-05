Иран продолжит нарушать условия ядерной сделки

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Однако Тегеран дает еще два месяца сторонам сделки на то, чтобы достичь соглашения до полного развала договора.

Как заявил президент Ирана Хасан Рухани, такое решение вызвано тем, что желаемые результаты пока не достигнуты. Теперь страна возобновит исследования, которые были остановлены после заключения ядерной сделки, пишет «РИА Новости».

Многостороннее соглашение пятерки и Ирана о приостановке иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Тегерана разрушил президент США Дональд Трамп. Он вышел из соглашения в одностороннем порядке.

Ранее стало известно о том, что лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани могут вскоре провести встречу. Вашингтон также пообещал не добиваться смены режима в республике. Более того, Дональд Трамп заявил, что хотел бы новой ядерной сделки с Тегераном взамен старой.